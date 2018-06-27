57-летний Дэвид Духовны подогрел слухи о романе с 25-летней официанткой

Потом пару видели вместе в феврале текущего года, но никаких фотофактов с тех пор в СМИ не попадало, потому многие решили, что голливудский актер порвал с молодой моделью. Однако позднее оказалось, что у них все очень серьезно.Недавно вездесущие папарацци засняли влюбленных, гуляющих по парку в Лос-Анджелесе.Напомним, что Дэвид Духовны состоял в браке с актрисой Теой Леони, но в 2008 году супруги подали на развод. Почти сразу после развода Дэвид признался, что страдает сексуальной зависимостью и согласился на лечение в клинике. В 2009 году бывшие муж и жена решили дать браку еще один шанс, однако не прошло и двух лет, как они разошлись, а в 2014 году оформили развод.