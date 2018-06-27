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57-летний Дэвид Духовны подогрел слухи о романе с 25-летней официанткой

Впервые о романе 57-летнего актера Дэвида Духовны стало известно в конце минувшего года. На съемки нового сезона «Секретных материалов» артист прилетел в Ванкувер, там то его и засняли с юной спутницей. Ею оказалась 25-летняя Моник Пенделлберри, которая ранее работала официанткой.

57-летний Дэвид Духовны подогрел слухи о романе с 25-летней официанткой


Потом пару видели вместе в феврале текущего года, но никаких фотофактов с тех пор в СМИ не попадало, потому многие решили, что голливудский актер порвал с молодой моделью. Однако позднее оказалось, что у них все очень серьезно.

57-летний Дэвид Духовны подогрел слухи о романе с 25-летней официанткой


Недавно вездесущие папарацци засняли влюбленных, гуляющих по парку в Лос-Анджелесе.

57-летний Дэвид Духовны подогрел слухи о романе с 25-летней официанткой


Напомним, что Дэвид Духовны состоял в браке с актрисой Теой Леони, но в 2008 году супруги подали на развод. Почти сразу после развода Дэвид признался, что страдает сексуальной зависимостью и согласился на лечение в клинике. В 2009 году бывшие муж и жена решили дать браку еще один шанс, однако не прошло и двух лет, как они разошлись, а в 2014 году оформили развод.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:00
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