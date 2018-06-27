Модель сайз-плюс Тесс Холидей разделась для глянца о здоровье

Впрочем, даже самые преданные фанаты Холидей, которых она восхищает и вдохновляет своей самооценкой и самопринятием, нередко задают ей вопрос о том, как она себя чувствует при таком весе. Многочисленные поклонники убеждены, что лишний вес сказывается на суставах и внутренних органах модели. По всей видимости, Тесс решила раз и навсегда поставить точку в подобных вопросах, снявшись полуобнаженной для глянца о здоровье Self.В Сети появились снимки с фотосессии 32-летней модели, на которых она позирует в разнообразных купальниках, смело демонстрируя свое тело. При этом звезда сопроводила свою публикацию словами о том, что благодарна журналу за то, что меняет мир вместе с ней, ведь это так необычно – видеть пышное тело на обложке глянца.