АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Войны исчезнувших цивилизаций с пришельцами отбросили человечество в каменный век
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

Модель сайз-плюс Тесс Холидей разделась для глянца о здоровье

32-летняя модель сайз-плюс Тесс Холидей – одна из самых пышнотелых моделей в мире моды. Стоит отметить, что девушка не только не стесняется своих внушительных форм, а даже гордится ими, кроме того, вдохновляет красавиц по всему миру любить себя такими, какие есть.

Модель сайз-плюс Тесс Холидей разделась для глянца о здоровье


Впрочем, даже самые преданные фанаты Холидей, которых она восхищает и вдохновляет своей самооценкой и самопринятием, нередко задают ей вопрос о том, как она себя чувствует при таком весе. Многочисленные поклонники убеждены, что лишний вес сказывается на суставах и внутренних органах модели. По всей видимости, Тесс решила раз и навсегда поставить точку в подобных вопросах, снявшись полуобнаженной для глянца о здоровье Self.

Модель сайз-плюс Тесс Холидей разделась для глянца о здоровье

Модель сайз-плюс Тесс Холидей разделась для глянца о здоровье


В Сети появились снимки с фотосессии 32-летней модели, на которых она позирует в разнообразных купальниках, смело демонстрируя свое тело. При этом звезда сопроводила свою публикацию словами о том, что благодарна журналу за то, что меняет мир вместе с ней, ведь это так необычно – видеть пышное тело на обложке глянца.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Стоимость соцсети Instagram может
Исследователи идентифицировали ключевой белок,
В Литве случайно нашли древний клад
Беспилотный автомобиль Roborace впервые
В РФ 69,5% рынка LCV занято отечественными марками
Эксперты обнаружили движущийся в унисон с земной
Ученые рассказали, почему сковородки и кастрюли
Жители Забайкалья были поражены видом черного
Сверхбыстрый НЛО пролетел над Буффало, Нью-Йорк
Поверхность Марса затвердела раньше земной,
Движение рисунка на Туринской плащанице может
Илон Маск рассказал о будущем пикапе Tesla
57-летний Дэвид Духовны подогрел слухи о романе с
Модель сайз-плюс Тесс Холидей разделась для
Леди Гага похвасталась подтянутой фигурой
Ольга Бузова удивила фанатов косыми глазами и
Компания Audi презентовала обновленные седан A4 и
Исследователи заметили НЛО белого цвета на фото
Сверхъестественная активность полтергейста
«GM-АвтоВАЗ» с первого июля повышает цены на все
Ученые: Астероид Vesta 16 июля будет пролетать
Facebook сворачивает проект по выпуску
Ученые: Лазерная указка может навсегда лишить
В Абакане водитель похитил светофор на своей
Ученые: Пшеничные колоски могут стать причиной
Ольга Бузова неудачным фотошопом рук испугала
В компании Volvo рассказали о первом электромобиле
В Сети показали новый LADA Samara Cross
Пользователи Instagram считают, что Ольга Орлова
В Санкт-Петербурге с размахом отметят День
Просмотреть все новости