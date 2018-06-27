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Курбан Омаров опубликовал топ женских поводов для скандала на ровном месте

Ни для кого не секрет, что супруг популярной ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной пользуется огромной популярностью среди пользователей социальной сети Instagram. Он помогает им разобраться в сложных жизненных ситуациях и дает дельные советы в собственной рубрике «zimaлогия».

Однако далеко не со всеми его мыслями соглашаются подписчики. К примеру, они до сих пор еще не оправились от темы «критических дней», которую Курбан Омаров недавно затронул.

Курбан Омаров опубликовал топ женских поводов для скандала на ровном месте

А на днях он «добил» их еще одним постом. На этот раз мужчина решил составить топ женских поводов для скандала на ровном месте, при этом отметил, что ему с женой повезло и она не относится к одной из перечисленных категорий.

В заключении своего поста, Курбан обратился к прекрасной половине фанатов с просьбой дать своим мужчинам четкие инструкции, поскольку иногда им очень трудно додуматься до результатов их мышления.

Курбан Омаров опубликовал топ женских поводов для скандала на ровном месте

Также он поинтересовался, нашел ли кто-то в его описании себя, однако подписчицы поголовно стали отвечать, что нет.

«Нет. Меня раздражает такое поведение девушек. Со стороны смотрится очень глупо», «Ко мне ничего не имеет отношения», «Не нашла себя ни в одном) я блин идеал, а ещё у нас 2 детей не до ссор как то)», «Все зависит от того, какой рядом мужчина , конечно, когда женщина не уверена в своём мужчине, у неё начинаются такие масли», - писали они в комментариях.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:26
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