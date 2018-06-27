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Леди Гага похвасталась подтянутой фигурой

Несмотря на недуг, американская певица Леди Гага сейчас пребывает в прекрасной форме. Довольно длительный период времени звезда боролась с фибромиалгией, она даже отменяла концерты из-за болезни. Однако к радости поклонников вернулась на сцену, при этом похваставшись подтянутой фигурой. К летнему сезону исполнительница заметно сбросила вес и теперь вовсю демонстрирует свои формы в облегающих нарядах.

Леди Гага похвасталась подтянутой фигурой


Не так давно Леди Гага попала в объектив камер папарацци в Нью-Йорке. Звезда появилась в обтягивающей черной майке, узких джинсах такого же цвета на подтяжках, а также ботильонах на высокой платформе и шнуровке. В таком образе певица была похожа на героиню из фильма об агентах, спасающих мир от злодеев.

Леди Гага похвасталась подтянутой фигурой


Стоит напомнить, что исполнительница помолвлена со своим менеджером Кристианом Карино, старшим ее на 17 лет. О свадьбе пара речь пока не ведет, поскольку занимается вопросами восстановления здоровья поп-звезды. Леди Гага уже довольно долго страдает от фибромиалгии – заболевания, которое сопровождается болевыми ощущениями по всему телу, а также депрессией и усталостью. Из-за недуга она была вынуждена отменить тур по Европе и рассказать о диагнозе поклонникам.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:40
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