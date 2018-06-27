Леди Гага похвасталась подтянутой фигурой

Не так давно Леди Гага попала в объектив камер папарацци в Нью-Йорке. Звезда появилась в обтягивающей черной майке, узких джинсах такого же цвета на подтяжках, а также ботильонах на высокой платформе и шнуровке. В таком образе певица была похожа на героиню из фильма об агентах, спасающих мир от злодеев.Стоит напомнить, что исполнительница помолвлена со своим менеджером Кристианом Карино, старшим ее на 17 лет. О свадьбе пара речь пока не ведет, поскольку занимается вопросами восстановления здоровья поп-звезды. Леди Гага уже довольно долго страдает от фибромиалгии – заболевания, которое сопровождается болевыми ощущениями по всему телу, а также депрессией и усталостью. Из-за недуга она была вынуждена отменить тур по Европе и рассказать о диагнозе поклонникам.