Жители Забайкалья были поражены видом черного кольца в небе

Люди зафиксировали необычное явление на камеру, опубликовав ролик в сетях, но сами не смогли логически пояснить природу феномена. В последнее время аналогичные кольца часто видят жители многих стран мира, говорящие о порталах в иные миры, пришельцах или миражах. Скептики пока имеют версию о выхлопах газа и пиротехнике, но раньше люди не видели такого чуда.Ученые не могут пояснить, почему черные идеальные круги появляются в небесах. Многие верующие лица говорят о знаках свыше, предупреждающих человечество об опасности, вот только священники тоже не спешат комментировать ситуацию.