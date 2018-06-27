Жители Забайкалья были поражены видом черного кольца в небе
Жители Забайкалья были поражены видом черного кольца в небе. Инцидент произошел в селе Чара, когда объект завис над домами свидетелей события.
Люди зафиксировали необычное явление на камеру, опубликовав ролик в сетях, но сами не смогли логически пояснить природу феномена. В последнее время аналогичные кольца часто видят жители многих стран мира, говорящие о порталах в иные миры, пришельцах или миражах. Скептики пока имеют версию о выхлопах газа и пиротехнике, но раньше люди не видели такого чуда.
Ученые не могут пояснить, почему черные идеальные круги появляются в небесах. Многие верующие лица говорят о знаках свыше, предупреждающих человечество об опасности, вот только священники тоже не спешат комментировать ситуацию.
Люди зафиксировали необычное явление на камеру, опубликовав ролик в сетях, но сами не смогли логически пояснить природу феномена. В последнее время аналогичные кольца часто видят жители многих стран мира, говорящие о порталах в иные миры, пришельцах или миражах. Скептики пока имеют версию о выхлопах газа и пиротехнике, но раньше люди не видели такого чуда.
Ученые не могут пояснить, почему черные идеальные круги появляются в небесах. Многие верующие лица говорят о знаках свыше, предупреждающих человечество об опасности, вот только священники тоже не спешат комментировать ситуацию.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:40