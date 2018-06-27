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Жители Забайкалья были поражены видом черного кольца в небе

Жители Забайкалья были поражены видом черного кольца в небе. Инцидент произошел в селе Чара, когда объект завис над домами свидетелей события.

Жители Забайкалья были поражены видом черного кольца в небе


Люди зафиксировали необычное явление на камеру, опубликовав ролик в сетях, но сами не смогли логически пояснить природу феномена. В последнее время аналогичные кольца часто видят жители многих стран мира, говорящие о порталах в иные миры, пришельцах или миражах. Скептики пока имеют версию о выхлопах газа и пиротехнике, но раньше люди не видели такого чуда.



Ученые не могут пояснить, почему черные идеальные круги появляются в небесах. Многие верующие лица говорят о знаках свыше, предупреждающих человечество об опасности, вот только священники тоже не спешат комментировать ситуацию.
 
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:40
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