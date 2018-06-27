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Исследователи заметили НЛО белого цвета на фото “Аполлона-16”

NASA опубликовало фото, сделанные во время миссии “Аполлон-16”. Однако неугомонные исследователи умудрились заметить на них НЛО белого цвета, парящий над поверхностью Луны.

Исследователи заметили НЛО белого цвета на фото “Аполлона-16”


Астронавты тогда снимали кратер Гильберт с высоты 114 км, так что в объективе оказался внеземной корабль пришельцев, имеющий форму диска. Он отбрасывал на спутник огромную тень и стал доказательством существования гуманоидов. Пользователи сетей не смогли назвать НЛО камнем или иллюзией, а уфологи не сомневаются, что такие существа давно колонизировали объект, но окружили его защитным полем, чтобы быть вне поля зрения землян.



Также многие эксперты сомневаются в реальности американских миссий, потому что жители небесного тела не позволили им приблизиться к своему искусственному творению. Также это относится к Тритону, имеющему много странных сооружений на поверхности. Ученые пока пытаются опровергнуть теории коллег, хотя сами замечают много аномалий на Селене.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:20
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