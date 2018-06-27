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Сверхъестественная активность полтергейста вынудила американцев закрыть популярное кафе

Необычные события в американском городе Сан-Антонио вызвали интерес у исследователей и СМИ. Сверхъестественная активность полтергейста вынудила семейную пару закрыть популярное кафе, после чего люди опубликовали ролик в сетях.

Сверхъестественная активность полтергейста вынудила американцев закрыть популярное кафе


Камера наблюдения зафиксировала все проделки незримого духа в “Hall of Fame”, испугавшие сотрудников заведения и владельцев. Люди утром заметили беспорядок в здании, после чего подумали о преступниках. Однако все деньги в кассе были на месте, но запись шокировала американцев. В сюжете видно, что существо переворачивает ограждения и наносит ущерб мебели.



Супруги являются верующими людьми и не хотят, чтобы посетители кафе пострадали от злых духов. Не все горожане поддержали идею о закрытии, потому что любили происходить в это место, сделанное в стиле ретро. Они наслаждались музыкой и вкусными блюдами, а некоторые лица даже считали, что тут сидят призраки прошлых веков и тоже общаются с живыми людьми.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:10
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