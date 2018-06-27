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«GM-АвтоВАЗ» с первого июля повышает цены на все версии Chevrolet Niva

Автоэксперты предсказывали, что уже во 2 половине текущего года автопроизводители опять будут увеличивать расценки на свои машины. В РФ с 1 июля подорожают все комплектации современного внедорожника Chevrolet Niva.

«GM-АвтоВАЗ» с первого июля повышает цены на все версии Chevrolet Niva


Совместным предприятием «GM-АвтоВАЗ» сделано заявление, что с первого июля подорожание ожидает каждую комплектацию внедорожника Chevrolet Niva. Представителями бренда уточняется, что поднять расценки пришлось вследствие внешних факторов. Из-за подорожания комплектующих увеличились расценки на Chevrolet Niva. Базовая комплектация внедорожника непосредственно в версии L с первого июля будет доступна от 623 тысяч российских рублей. При этом максимальная версия LE+ доступна от 780 500 рублей.

Между тем версии Chevrolet Niva L, LC, LE, LE в цене прибавят 15 тысяч рублей. При этом модификации GL, GLC, LE+, LE+ расцениваются в 17 тысяч рублей. В РФ в прошедшем году представили обновленный внедорожник, оснащаемый четырехцилиндровым 1,7-литровым двигателем, генерируемым 80 л.с.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 21:00
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