АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Войны исчезнувших цивилизаций с пришельцами отбросили человечество в каменный век
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

Еще одна участница «Дома-2» имеет эскортное прошлое, на этот раз Дарья Друзьяк

Дарья Друзьяк является одним из главных провокаторов телепроекта «Дом-2». За те несколько месяцев, что девушка находится в периметре, она довела до истерики многих своих коллег.

На Поляну она пришла к Артему Сороке, а потом пыталась построить отношения с Денисом Давыдовым, однако у нее так ничего и не получилось. В итоге, на ток-шоу «Разбор недели» был приглашен бывший парень Даши, в присутствии которого она раскрыла тайну своего прошлого.

Еще одна участница «Дома-2» имеет эскортное прошлое, на этот раз Дарья Друзьяк

По словам участницы, она причинила Руслану очень много боли, поскольку проводила время с другими мужчинами, которые являлись ее спонсорами. Также Друзьяк призналась, что не видела счастья в том, что возлюбленный был просто рядом с ней, так как мысли о деньгах ее поглотили.

Еще одна участница «Дома-2» имеет эскортное прошлое, на этот раз Дарья Друзьяк

Стоит отметить, что присутствующие в городских квартирах, включая ведущих и жителей периметра, были шокированы от такого признания.
Ксения Бородина, которая вела шоу с Владом Кадони поинтересовалась, зачем Даша обзывала Маргариту Овсянникову самыми последними словами, из-за того что та работала в эскорте, если сама спала с мужчинами за деньги.

Этот вопрос волновал многих зрителей телестройки, однако Друзьяк на него не ответила. Она просто спустилась со стула и разрыдалась, успокоить ее не смог даже Влад Кадони.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:18
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Активисты Тамбова добиваются отмены закупки
Александра Черно решила стать блондинкой
Житель Южной Кореи запечатлел на камеру “сизый”
Жители Воронежа были напуганы свечением в небе и
В The Guardian назвали пять лучших фильмов первой
Андрей Черкасов уверен, что Андрей Гобозов
В Сети появился второй трейлер к фильму «Хищник»
Елена Проклова решила выгнать бывшего избранника
Vulture составило список самых гейских фильмов
Сергей Шнуров после развода почувствовал себя
Компании Uber вернули лицензию для работы в
Курбан Омаров опубликовал топ женских поводов для
Завершена работа над сценарием третьей части
Жители Псковской области сделали фото призрачных
ОАК стала крупнейшим поставщиком самолетов
Виктория Дайнеко нашла общий язык с бывшим
Поклонники раскритиковали наряды Яны Рудковской и
Британская пенсионерка пришла на свадьбу с
Виктория Романец активно избавляется от ошибки
Певица МакSим может оставить сцену из-за проблем
Доярка и ее подруга из Краснодарского края
Ученые назвали УЗИ добровольной мутацией из-за
Еще одна участница «Дома-2» имеет эскортное
Алан Дзагоев начал тренироваться в общей группе
Ученые определили причины обращения по фамилии к
Врачи предупреждают Алену Рапунцель об угрозе ее
Большинство российских школ непригодны для
Правильный выбор овощей и фруктов поможет людям
Альянс PSA Group представил новые грузовые
Вместо Ольги Васильевны и Татьяны Владимировны на
Просмотреть все новости