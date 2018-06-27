Еще одна участница «Дома-2» имеет эскортное прошлое, на этот раз Дарья Друзьяк

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 26 Июн 2018 в 2:35 PDT

На Поляну она пришла к Артему Сороке, а потом пыталась построить отношения с Денисом Давыдовым, однако у нее так ничего и не получилось. В итоге, на ток-шоу «Разбор недели» был приглашен бывший парень Даши, в присутствии которого она раскрыла тайну своего прошлого.По словам участницы, она причинила Руслану очень много боли, поскольку проводила время с другими мужчинами, которые являлись ее спонсорами. Также Друзьяк призналась, что не видела счастья в том, что возлюбленный был просто рядом с ней, так как мысли о деньгах ее поглотили.Стоит отметить, что присутствующие в городских квартирах, включая ведущих и жителей периметра, были шокированы от такого признания.Ксения Бородина, которая вела шоу с Владом Кадони поинтересовалась, зачем Даша обзывала Маргариту Овсянникову самыми последними словами, из-за того что та работала в эскорте, если сама спала с мужчинами за деньги.Этот вопрос волновал многих зрителей телестройки, однако Друзьяк на него не ответила. Она просто спустилась со стула и разрыдалась, успокоить ее не смог даже Влад Кадони.