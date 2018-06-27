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Ученые: Астероид Vesta 16 июля будет пролетать возле Земли

Ученые выяснили, что астероид Vesta 16 июля будет пролетать возле Земли. Любители астрономии смогут насладиться таким зрелищем, но объект безопасен для планеты.

Несмотря на свои внушительные размеры космический странник будет находиться на расстоянии 170 млн км. Пока эксперты считают, что болид не столкнется с другими объектами, способными изменить траекторию полета. Однако наблюдения за ним продолжаются, потому что это чудо является потенциальной угрозой для человечества.

Ученые: Астероид Vesta 16 июля будет пролетать возле Земли


Сейчас Vesta покинул созвездие Стрельца, а также впервые был замечен 8 лет назад. Кратеры на поверхности астероида показывают, что он уже имел контакты со своими собратьями, но самой главной опасностью может стать рикошет после очередного удара. После таких процессов планеты могут оказаться в поле зрения гиганта.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:50
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