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Facebook сворачивает проект по выпуску беспилотника на солнечных батареях

Руководством IT-корпорации Facebook принято решение по сворачиванию проекта, связанного с созданием беспилотных аппаратов собственного проекта – Aquila. Планировалось, что работать они будут на солнечных батареях. Так же, летательные устройства предназначались для организации интернет-соединений в удаленных труднодоступных районах. Планы компания заложила еще в 2014 году, в то время конкурентов в данной сфере у нее не было.

Информация от Яэля Магуайра, главы техническое подразделение Facebook. Известно стремление компании к нахождению любых возможностей при расширении пользовательской активной аудитории. В настоящее время, свыше 4 млрд. человек из многих отдаленных уголков Земли, не имеют возможности к доступу и пользованию интернета. Как решение проблемы, рассматривались беспилотники. Рассчитывали на это и в IT-корпорации Марка Цукерберга, подразумевая возможности летательного аппарата, поднятого на высоту 18-метр, который организует площадь сетевой связи, с применением лазерного луча.
Facebook сворачивает проект по выпуску беспилотника на солнечных батареях


Приступила Facebook к конструкции беспилотника в 2014 году, причем намерение использования в проекте солнечных батарей, не могло найти в то время практически ни одного конкурента. IT-гигантом были инвестированы средства, которые заложили основу для базовых составляющих технологии, и даже были проведены тестирования Aquila, при его массе примерно 450 кг и размах крыльев приравненных к Boeing 737.

Условия настоящего времени диктуют свои правила и у IT-корпорации появились опасные конкуренты. Многими ведущими фирмами ведется разработка летательных устройств подобного плана. Руководство Facebook оценило обстановку, в результате - предприятие в Бриджуотере закрыто, проект постройки аппаратов Aquila свернут. Намерения компании направлены на сотрудничество с другими действующими разработчиками интернет-беспилотников, где рассматриваются и возможности корпорации Airbus.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:40
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