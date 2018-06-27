Врачи предупреждают Алену Рапунцель об угрозе ее здоровью

В своем микроблоге возлюбленная Ильи Яббарова написала, что с недавних пор появились пристрастия к сладкому, и она не отказывает себе в них. Алена абсолютно не боится поправиться и признается, что вес ее сейчас абсолютно не волнует, главное, чтобы ребенок получал все необходимое и ни в чем не нуждался.Однако акушер-гинеколог предупредил Савкину, что если она не начнет контролировать свои порции, то очень быстро поправиться на 15-20 килограмм и вес продолжит расти, а это плохо отразится на здоровье будущего малыша.Врач отметил, что за всю беременность девушка должна набрать не более 10-13 килограмм, именно такие цифры являются нормой.Пользователи социальных сетей также советуют Алене не налегать на сладкое, а также составить график питания, дабы не заглядывать в холодильник каждые 15 минут. Кроме того, они порекомендовали ей обратиться к своему врачу за тем, чтобы он выписал наименования всех продуктов, которые необходимы для развития плода, и составил из них рацион на несколько дней вперед.