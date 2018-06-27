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Врачи предупреждают Алену Рапунцель об угрозе ее здоровью

Беременная участница телепроекта «Дом-2» Алена Савкина несколько дней подряд жаловалась на сонливость и жуткий токсикоз, из-за которого она не могла есть. Однако сейчас, аппетит пробудился, и девушка намерена наверстывать упущенное.

В своем микроблоге возлюбленная Ильи Яббарова написала, что с недавних пор появились пристрастия к сладкому, и она не отказывает себе в них. Алена абсолютно не боится поправиться и признается, что вес ее сейчас абсолютно не волнует, главное, чтобы ребенок получал все необходимое и ни в чем не нуждался.

Врачи предупреждают Алену Рапунцель об угрозе ее здоровью

Однако акушер-гинеколог предупредил Савкину, что если она не начнет контролировать свои порции, то очень быстро поправиться на 15-20 килограмм и вес продолжит расти, а это плохо отразится на здоровье будущего малыша.

Врач отметил, что за всю беременность девушка должна набрать не более 10-13 килограмм, именно такие цифры являются нормой.

Пользователи социальных сетей также советуют Алене не налегать на сладкое, а также составить график питания, дабы не заглядывать в холодильник каждые 15 минут. Кроме того, они порекомендовали ей обратиться к своему врачу за тем, чтобы он выписал наименования всех продуктов, которые необходимы для развития плода, и составил из них рацион на несколько дней вперед.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:52
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