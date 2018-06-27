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Ученые: Лазерная указка может навсегда лишить человека зрения

Ученые выяснили, что лазерная указка может навсегда лишить человека зрения, если ее использовать не по назначению. Потом медики не смогут помочь таким пациентам, но больше всего данная тема затрагивает детей.

Мальчик из Греции в возрасте 9 лет стал жаловаться родителям на проблемы с левым глазом, после чего врачи заметили у него в желтом пятне на сетчатке дыру. Эта часть помогает сохранять остроту зрения и восприятие цвета. Такие патологии часто бывают у особ старшего возраста, но в данном случае причиной стал предмет.

Ученые: Лазерная указка может навсегда лишить человека зрения


Ребенок во время игры стал светить указкой в глаз и остался слепым. Даже школьные аналоги, имеющие малую мощность, тоже способны причинить вред здоровью за минуту, а остальные устройства лишают людей зрения за секунды.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:30
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