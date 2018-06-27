Ученые: Лазерная указка может навсегда лишить человека зрения

Мальчик из Греции в возрасте 9 лет стал жаловаться родителям на проблемы с левым глазом, после чего врачи заметили у него в желтом пятне на сетчатке дыру. Эта часть помогает сохранять остроту зрения и восприятие цвета. Такие патологии часто бывают у особ старшего возраста, но в данном случае причиной стал предмет.Ребенок во время игры стал светить указкой в глаз и остался слепым. Даже школьные аналоги, имеющие малую мощность, тоже способны причинить вред здоровью за минуту, а остальные устройства лишают людей зрения за секунды.