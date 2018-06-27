Ученые: Пшеничные колоски могут стать причиной смерти домашних животных

Ветеринары часто находят ости в ушах, глазах и ноздрях питомцев, а также после попадания в подушечку лапы они поднимаются по конечности, после чего поражают легкие и мозг. Для решения проблемы кошкам или собакам должны быть сделаны рентгенография или фиброскопия.Специалисты рекомендуют хозяевам следить за здоровьем любимцев и обращать внимание на их поведение. Если животные вялые и проявляют другие симптомы, стоит осмотреть лапы, гениталии и вышеописанные органы.