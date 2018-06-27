В компании Volvo рассказали о первом электромобиле
Представители компании Volvo рассказали о своём пером серийном электрокаре. Накануне стало известно, что электрическим агрегатом будет оснащён кроссовер XC40.
Информацию о будущей новинке сообщил главный дизайнер компании Volvo Томас Ингенлат. Ранее предполагалось, что первый электрокар марки Volvo станет самостоятельной моделью, а теперь оказалось, что электрической установкой оснастят кроссовер XC40.
По словам главного дизайнера, отдельные электрические модели в компании производить не будут. Руководство компании Volvo решило оснастить электрическими силовыми установками те транспортные средства, которые уже имеются в модельном ряду.
В частности, кроссовер Volvo XC40 на автомобильный рынок вывели совсем недавно. В ближайшем будущем будет представлена его электрическая версия.
Информацию о будущей новинке сообщил главный дизайнер компании Volvo Томас Ингенлат. Ранее предполагалось, что первый электрокар марки Volvo станет самостоятельной моделью, а теперь оказалось, что электрической установкой оснастят кроссовер XC40.
По словам главного дизайнера, отдельные электрические модели в компании производить не будут. Руководство компании Volvo решило оснастить электрическими силовыми установками те транспортные средства, которые уже имеются в модельном ряду.
В частности, кроссовер Volvo XC40 на автомобильный рынок вывели совсем недавно. В ближайшем будущем будет представлена его электрическая версия.
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Добавил: Алина Сегодня, 20:10