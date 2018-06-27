В компании Volvo рассказали о первом электромобиле

Информацию о будущей новинке сообщил главный дизайнер компании Volvo Томас Ингенлат. Ранее предполагалось, что первый электрокар марки Volvo станет самостоятельной моделью, а теперь оказалось, что электрической установкой оснастят кроссовер XC40.По словам главного дизайнера, отдельные электрические модели в компании производить не будут. Руководство компании Volvo решило оснастить электрическими силовыми установками те транспортные средства, которые уже имеются в модельном ряду.В частности, кроссовер Volvo XC40 на автомобильный рынок вывели совсем недавно. В ближайшем будущем будет представлена его электрическая версия.