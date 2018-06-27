В Сети показали новый LADA Samara Cross

Артем Халько, являющийся белорусским дизайнером, накануне показал в интернете «нерождённый» универсал версии LADA Samara Cross, который создали по образу авто ВАЗ-2108/2109. Этот автомобиль никогда не существовал. Это только плод фантазии энтузиаста, который решил показать свое видение «сарая» популярной линейки. В свою очередь семейство LADA Samara включает хэтчбэки 2108/2109, седана 21099, мелкосерийных кабриолетов, которые экспортировались в Европу. Между тем в формате универсала выпускали «десятку».Белорусским дизайнером был тщательно проработан виртуальный прототип универсала версии LADA Samara Cross. «Нерожденное» авто получило внешность, которая во многом напоминает хэтчбек 2109, но примечательна задней частью кузова, характерной для «сараев». Авто «Вседорожности» придали увеличенный клиренс, пластиковый обвес.