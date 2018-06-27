Вместо Ольги Васильевны и Татьяны Владимировны на Остров любви отправится Ирина Михайловна

Однако у женщины неожиданно возникли проблемы с документами, ведь она недавно переехала в Наро-Фоминск и теперь должна оформить прописку.Также поклонники реалити-шоу не сомневались, что на Сейшелы уже пакует чемоданы и Татьяна Владимировна Африкантова, ведь несколько дней назад Роман Капаклы все же сделал предложение, и они с Мариной сыграют свадьбу, пусть и проектную.Но, судя по всему, редакторы телестройки передумали отправлять женщину, поскольку им сложно предсказать, что именно она будет делать в периметре, поскольку известно, что камеры и повышенное внимание дурно на нее влияют.Тем не менее, чья-то мама все же должна находиться на Островах, а потому бесплатный отпуск предложили Ирине Михайловне, которая очень хочет, чтобы Майя Донцова вышла замуж за Алексея Купина. Вот только парень, сделал предложение и сразу же о нем забыл.Возлюбленные практически не говорят о свадьбе, которая, по слухам, назначена на осень этого года. Поэтому Доноцова-старшая вылетит на Сейшелы, дабы расшевелить ребят и заставить их более серьезно относиться к торжеству.