Ученые: Гнев является нормальным состоянием женщины после родов

Многие особы в такой период могут сохранять внешнее спокойствие из-за своего характера, но причиняют большой вред психике. Волнения негативно отражаются на нервной системе, так что мамы могут сорваться и испытывать сложности, пока привыкают к переменам в своей жизни.Неоправданный гнев стабилизирует ситуацию и снимает напряжение, после чего женщины начинают чувствовать себя хорошо. Ученые провели анализы поведения множества рожениц и заметили, что агрессия помогает им сохранить нервы. Потому мужчины должны относиться с пониманием к таким ситуациям, не реагируя на критику в их адрес.