В Санкт-Петербурге с размахом отметят День молодежи
Власти Санкт-Петербурга обратились к местному населению со словами поздравления.
По всей РФ 27 июня пройдут праздничные мероприятия, которые посвящены Дню молодежи. Санкт-Петербург не станет исключением. Власти СПб с самого утра своих соотечественников поздравляют с праздником, являющимся настоящим символом будущего. По словам законодательного собрания, именно молодое поколение будет творить, а также создавать историю сильной и великой России. Парламентарии отмечают, что каждому молодому человеку на сегодняшний день важно реализовать свой потенциал, найти призвание. Сегодня РФ как никогда нуждается в новых энергичных и амбициозных молодых патриотах, талантах. Санкт-Петербург имеет все ресурсы, чтобы развиваться и раскрыть потенциал нового поколения.
В Санкт-Петербурге сегодня пройдут многочисленные концерты, массовые мероприятия в скверах, парках, на площадях. Изданием «ПолитЭксперт» о 29 июня продлятся танцевальные мастер-классы, дискотеки, праздники творчества и спорта, массовые гуляния.