Новый чехл для AirPods будет заряжать несколько устройств iPhone

Как уточняет портал Nikkei Asian Review, возможностей чехла хватит только для частичной зарядки батареи мобильных устройств. Так же отмечается, что представит компания новые наушники для iPhone на следующий, 2019 год. Для зарядки и переноски модель звукового устройства будет оборудовано новым кейсом. Так же, разработчик предусмотрел возможность использования продвинутых технологии, связанных с шумоподавлением и повышенной влагозащитой.Работает компания и над созданием новой, технологически совершенной беспроводной зарядкой, предназначенной для использования с устройствами Apple. Причем заряжать она будет одновременно сразу несколько подключенных устройств. Планируется, что в продаже появится модель нового зарядного устройство компании, уже в период сентября 2018 года. Произойдет событие на выставке, организованной с целью проведения презентаций новых моделей смартфонов iPhone.