Поклонники раскритиковали наряды Яны Рудковской и ее подруги Натальи Якимчик на футбольном матче

Звезда подчеркнула, что болела за датскую команду, а модель предпочла выбрать французов, после чего они даже немного повздорили друг с другом. Но потом игра футболистов разочаровала знаменитостей, решивших показать подписчикам свои вещи.Пользователи сетей были недовольны поведением Яны Рудковской, выбравшей для такого мероприятия длинную цветную юбку, дополненную футболкой с пентаграммой. На голове у светской львицы была шапочка с российским триколором, но такой внешний вид не соответствовал спортивному событию.