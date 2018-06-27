Астроном-энтузиаст опубликовал анимацию полета над Хаосом Горгоны планеты Марс

Благодаря двум представленным роликам можно увидеть, как, по мнению автора, должен выглядеть Хаос Горгоны. Стоит отметить, что этот регион расположен в южном полушарии Марса. Он покрыт трещинами, плато и другими различными геологическими структурами.Ученые утверждают, что эти регионы находятся рядом с каналами, в которых раньше текли реки. По мнению специалистов, характер поверхности образований говорит о том, что в прошлом они могли подвергаться сильным наводнениям и бомбардировкам метеоритами. Более того, в этих областях, скорее всего, происходила сильная сейсмическая активность.Хаос Горгоны показывает, что ранее там было много воды. Благодаря данным с LRO, на снимках можно увидеть потоки жидкости по выточенным оврагам, а также следы крупного озера.