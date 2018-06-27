Астроном-энтузиаст опубликовал анимацию полета над Хаосом Горгоны планеты Марс
Астроном-любитель Сеан Доран создал анимацию, в которой был продемонстрирован полет над Хаосом Горгоны – областью, находящейся на Марсе. Сообщается, что эти работы энтузиаст сделал на основе реальных снимков поверхности Красной планеты, предоставленных аппаратом MRO.
Благодаря двум представленным роликам можно увидеть, как, по мнению автора, должен выглядеть Хаос Горгоны. Стоит отметить, что этот регион расположен в южном полушарии Марса. Он покрыт трещинами, плато и другими различными геологическими структурами.
Ученые утверждают, что эти регионы находятся рядом с каналами, в которых раньше текли реки. По мнению специалистов, характер поверхности образований говорит о том, что в прошлом они могли подвергаться сильным наводнениям и бомбардировкам метеоритами. Более того, в этих областях, скорее всего, происходила сильная сейсмическая активность.
Хаос Горгоны показывает, что ранее там было много воды. Благодаря данным с LRO, на снимках можно увидеть потоки жидкости по выточенным оврагам, а также следы крупного озера.
Благодаря двум представленным роликам можно увидеть, как, по мнению автора, должен выглядеть Хаос Горгоны. Стоит отметить, что этот регион расположен в южном полушарии Марса. Он покрыт трещинами, плато и другими различными геологическими структурами.
Ученые утверждают, что эти регионы находятся рядом с каналами, в которых раньше текли реки. По мнению специалистов, характер поверхности образований говорит о том, что в прошлом они могли подвергаться сильным наводнениям и бомбардировкам метеоритами. Более того, в этих областях, скорее всего, происходила сильная сейсмическая активность.
Хаос Горгоны показывает, что ранее там было много воды. Благодаря данным с LRO, на снимках можно увидеть потоки жидкости по выточенным оврагам, а также следы крупного озера.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:20