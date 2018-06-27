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Астроном-энтузиаст опубликовал анимацию полета над Хаосом Горгоны планеты Марс

Астроном-любитель Сеан Доран создал анимацию, в которой был продемонстрирован полет над Хаосом Горгоны – областью, находящейся на Марсе. Сообщается, что эти работы энтузиаст сделал на основе реальных снимков поверхности Красной планеты, предоставленных аппаратом MRO.

Астроном-энтузиаст опубликовал анимацию полета над Хаосом Горгоны планеты Марс


Благодаря двум представленным роликам можно увидеть, как, по мнению автора, должен выглядеть Хаос Горгоны. Стоит отметить, что этот регион расположен в южном полушарии Марса. Он покрыт трещинами, плато и другими различными геологическими структурами.



Ученые утверждают, что эти регионы находятся рядом с каналами, в которых раньше текли реки. По мнению специалистов, характер поверхности образований говорит о том, что в прошлом они могли подвергаться сильным наводнениям и бомбардировкам метеоритами. Более того, в этих областях, скорее всего, происходила сильная сейсмическая активность.



Хаос Горгоны показывает, что ранее там было много воды. Благодаря данным с LRO, на снимках можно увидеть потоки жидкости по выточенным оврагам, а также следы крупного озера.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:20
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