Составлен ТОП-5 признаков, когда не следует покупать подержанное авто

В первую очередь следует отметить ненормальный оттенок выхлопных газов. Не желательно брать авто у которого из трубы идет сизый, черный либо белый дым. В данном случае авто придется все равно подвергать ремонту. Это будет стоить недешево. Вторым признаком является идеальная чистота моторного отсека авто. Даже в случае самой плотной изоляции автомобильного подкапотного пространства неизбежно попадание дорожной пыли. При этом можно всегда увидеть протечки жидкостей. В случае идеальной чистоты моторного отсека продавец скрывает протечки. Третьим признаком является отсутствие сколов, потертостей, царапин на кузове. Их никак не избежать. В случае отсутствия царапин на авто, то, скорее всего его покрасили после аварии.В случае четвёртого признака стекла фар не помутнели. Это означает, что стекла устанавливали после ремонта. Пятым признаком являются чехлы на сиденьях, перетянутый руль.