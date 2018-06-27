Составлен ТОП-5 признаков, когда не следует покупать подержанное авто
Экспертами составлен рейтинг признаков, когда не нужно покупать подержанное авто и тратить финансы в будущем на диагностику.
В первую очередь следует отметить ненормальный оттенок выхлопных газов. Не желательно брать авто у которого из трубы идет сизый, черный либо белый дым. В данном случае авто придется все равно подвергать ремонту. Это будет стоить недешево. Вторым признаком является идеальная чистота моторного отсека авто. Даже в случае самой плотной изоляции автомобильного подкапотного пространства неизбежно попадание дорожной пыли. При этом можно всегда увидеть протечки жидкостей. В случае идеальной чистоты моторного отсека продавец скрывает протечки. Третьим признаком является отсутствие сколов, потертостей, царапин на кузове. Их никак не избежать. В случае отсутствия царапин на авто, то, скорее всего его покрасили после аварии.
В случае четвёртого признака стекла фар не помутнели. Это означает, что стекла устанавливали после ремонта. Пятым признаком являются чехлы на сиденьях, перетянутый руль.