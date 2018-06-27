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Меган Маркл не может употреблять блюда с чесноком из-за нового указа королевской семьи

Журналисты узнали, что Меган Маркл не может употреблять блюда с чесноком из-за нового указа королевской семьи. К счастью, он касается визитов и путешествий, но активно обсуждается пользователями сетей.

Елизавета II не любит ароматы лука и этого продукта, так что запрещает добавлять их в блюда, а новоиспеченная герцогиня Сассекская обожает адобо из курицы, где есть много чеснока. Сейчас ей придется изменить привычки, чтобы не иметь неприятного запаха во время разговоров. Также Меган Маркл продолжит обучение, соответствующее ее новому статусу.

Меган Маркл не может употреблять блюда с чесноком из-за нового указа королевской семьи


Юзеры не видят большой проблемы в таком правиле этикета, хотя смеются над причудами королевского двора. Обычные люди тоже не будут лакомиться такой едой, если идут на встречу, так что придется супруге принца Гарри привыкать к новым порядкам.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:00
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