В ассортименте Viatti представлены шины, которые подстраиваются под климатические условия
Для автовладельцев внедорожников и кроссоверов, которые ценят безопасность, надёжность и управляемость, бренд Viatti шинного комплекса КАМА TYRES выпустил специальную летнюю линейку шин марки Viatti Bosco А/Т. Данные шины разработаны с учётом всех потребностей и нюансов вождения в любых погодных условиях на российских дорогах самого разного качества.
Над разработкой линейки трудились российские, немецкие и итальянские разработчики. При создании они использовали специальные технологии смеси ViaMIX с использованием 3D-наномолекул, DirtMove (OpenWay), систему Hydro Safe V и многие другие передовые европейские технологии.
Так, летние шины Viatti Bosco A/T адаптируются к дороге и изменению скорости, максимально быстро выводят жидкость из пятна контакта с дорогой при непогоде, обеспечивают безопасность и надёжность при совершении даже самых экстремальных манёвров.
Новая линейка шин обеспечивает автомобилю идеальное сочетание управляемости и устойчивости при активном вождении по бездорожью как летом, так и зимой. Viatti Bosco A/T производятся в 20 типоразмерах с посадочным диаметром от 15 до 18 дюймов.
KAMA TYRES – шинный комплекс ПАО «Татнефть», который объединяет 12 предприятий и обеспечивает полную производственную цепочку: от изготовления сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями - почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Продукция компании востребована во всех регионах России, на ее долю приходится 19% общего потребления шин в стране. Источник: http://media.club4x4.ru/38608-shiny-a-t-novoj-marki-viatti-bosco.html