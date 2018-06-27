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Виктория Дайнеко нашла общий язык с бывшим избранником Дмитрием Клейманом

После скандального развода певица имела много претензий к бывшему избраннику, но сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Виктория Дайнеко нашла общий язык с Дмитрием Клейманом, вот только поклонники неоднозначно восприняли эту информацию.

Мужчина в эфире “Ты не поверишь!” извинился за критику звезды во время интервью, ссылаясь на сильную обиду. Он отметил, что не стоит показывать негативные эмоции людям, а нужно просто воспитывать наследницу и жить в мире. Подписчики тоже считают, что публичные выяснения отношений не приносят удовольствия паре, но некоторые лица отметили, что супруги помирились ради маленькой Лидии.

Виктория Дайнеко нашла общий язык с бывшим избранником Дмитрием Клейманом


Фанаты надеются, что Виктория Дайнеко восстановит отношения с любимым человеком, потому что прошлое уже ушло. Сама она намекает на новых ухажеров, а Дмитрий Клейман не отрицает возможности воссоединения семьи.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:52
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