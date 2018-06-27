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Эксперты: отечественным автомобилистам в среднем 36 лет

Экспертами из «АВТОСТАТ» в сети была выложена информация, что средний возраст автомобилистов РФ достигает 36 лет.

Эксперты: отечественным автомобилистам в среднем 36 лет


В данном случае аналитики обработали опросы, которые проводились в течение 2015- 2018 годов. Во время обработки 163 тысячи анкет опрошенных получили перечень марок авто по среднему возрасту непосредственно их хозяев. Несмотря на то, что средний возраст автолюбителей РФ составил 36 лет, указанный результат в зависимости от марки может быть другим. Самыми молодежными" брендами являются Infiniti и BMW, транспортные средства которыми владеют тридцатитрёхлетние горожане. Возраст владельцев авто Honda, Mazda, Subaru достигает 34 года. В автомобилях Toyota, LADA, Audi перемещаются российские жители в возрасте тридцать пять лет.

В свою очередь самыми старыми выступают собственники авто Great Wall, а также SsangYon (41 год). В Jeep и Fiat катаются сорокалетние владельцы авто. Хозяева авто Land Rover, Renault, Suzuki, Lifan, Chery имеют средний возраст - 39 лет.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:50
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