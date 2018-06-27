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Артем Сорока готовит жесткую провокацию, чтобы устранить нового ухажера Ольги Орловой

Более месяца назад участник телепроекта «Дом-2» Артем Сорока признался в чувствах Ольге Орловой. Более того, у него хватило смелости на всю страну заявить, что и ведущая к нему неравнодушна, просто пытается это скрыть под маской безразличия и презрения.

Несколько недель зрители наблюдали за тем, как Артем, видя открытую неприязнь Оли, публично признавался ей в любви, делал комплименты, целовал ноги и приглашал на свидания.

Артем Сорока готовит жесткую провокацию, чтобы устранить нового ухажера Ольги Орловой

Однако спустя время опустил руки и сейчас он уже не ухаживает за Орловой, что несколько расстраивает поклонников реалити-шоу, ведь наблюдать за этим всем им действительно было смешно и интересно.

Ситуацию решила спасти сама ведущая, которая на глазах у Сороки в открытую стала флиртовать с новеньким участником Егором Черкасовым. Она заявила, что парень просто обязан остаться в периметре, так как ей необходимо «отмыться» от предыдущего ухажера.

Артем Сорока готовит жесткую провокацию, чтобы устранить нового ухажера Ольги Орловой

Стоит отметить, что сам Артем никак не отреагировал на данные слова возлюбленной и практически весь приход просидел молча. Но через несколько дней все же дал о себе знать и высказался по поводу сложившейся ситуации.

«Я конечно понимаю для чего Оля начала заигрывать и открыто флиртовать с новеньким - для того, чтобы я поревновал, и у нее это получилось. Но я придумал решение этой проблемы. Считаю, что действовать нужно хирургическим методом и удалять опухоль пока она не распространилась. Совсем скоро все увидите...», - заявил он в одном из своих роликов.

Артем Сорока готовит жесткую провокацию, чтобы устранить нового ухажера Ольги Орловой

Теперь пользователи гадают, что же такого интересного придумает Сорока, дабы устранить своего конкурента и заставит его забыть об Ольге Орловой. Зная его таланты, они предполагают, что парень готовит жесткую провокацию.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:24
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