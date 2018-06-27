Артем Сорока готовит жесткую провокацию, чтобы устранить нового ухажера Ольги Орловой

«Я конечно понимаю для чего Оля начала заигрывать и открыто флиртовать с новеньким - для того, чтобы я поревновал, и у нее это получилось. Но я придумал решение этой проблемы. Считаю, что действовать нужно хирургическим методом и удалять опухоль пока она не распространилась. Совсем скоро все увидите...», - заявил он в одном из своих роликов.

Несколько недель зрители наблюдали за тем, как Артем, видя открытую неприязнь Оли, публично признавался ей в любви, делал комплименты, целовал ноги и приглашал на свидания.Однако спустя время опустил руки и сейчас он уже не ухаживает за Орловой, что несколько расстраивает поклонников реалити-шоу, ведь наблюдать за этим всем им действительно было смешно и интересно.Ситуацию решила спасти сама ведущая, которая на глазах у Сороки в открытую стала флиртовать с новеньким участником Егором Черкасовым. Она заявила, что парень просто обязан остаться в периметре, так как ей необходимо «отмыться» от предыдущего ухажера.Стоит отметить, что сам Артем никак не отреагировал на данные слова возлюбленной и практически весь приход просидел молча. Но через несколько дней все же дал о себе знать и высказался по поводу сложившейся ситуации.Теперь пользователи гадают, что же такого интересного придумает Сорока, дабы устранить своего конкурента и заставит его забыть об Ольге Орловой. Зная его таланты, они предполагают, что парень готовит жесткую провокацию.