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Ram не перестанет продавать пикап 1500 Classic

Компания Ram не намерена прекращать продажи пикапа Ram 1500 Classic под кодовым названием DS. Прежнюю версию производители планируют реализовывать вместе с новым пикапом DT. Оба автомобиля будут предлагаться в четырёх модификациях.

Ram не перестанет продавать пикап 1500 Classic


Новое поколение пикапа первое время будут предлагать с силовым агрегатом V6 Pentastar объёмом 3,6 литра, а также с двигателем V8 HEMI ёмкостью 5,7 литра. Позднее автомобиль планируют оснастить 3-литровым мотором V6 EcoDiesel.

Для пикапа Ram 1500 Classic разработчики будут предлагать пакет опций Chrome Plus. В данный пакет входят хромированные бамперы, пересмотренная часть автомобиля, 17-дюймовые колёсные диски и некоторые дополнения интерьера.

За дополнительную плату клиентам предложат также приобрести 20-дюймовые колёсные диски, противотуманные фары, двойной патрубок выхлопной системы и хромированные колёса.
 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:30
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