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Александр Гобозов поехал с Ольгой Жариковой в отель без камер, чтобы напиться

Многие зрители телепроекта «Дом-2» в курсе, что несколько дней назад Александр Гобозов оставил на Острове любви своего сына и жену, которых умолял приехать к нему, и отправился в отель без камер с экс-возлюбленной Ольгой Жариковой, дабы отметить ее день рождения.

В итоге мужчина выслушал причитания от Алианы, а Оля, ради которой был организован выезд, осталась недовольна тем, как прошел вечер.

Александр Гобозов поехал с Ольгой Жариковой в отель без камер, чтобы напиться

А дело в том, что, как и говорила Устиненко, Гобозов отправился не мириться с Жариковой, а напиться. Если Оля еще надеялась на примирение, то Саша даже не поднимал эту тему и с головой ушел в развлечения.

Об этом свидетельствуют многочисленные Stories, которые снимала участница. На видео было видно, что мужчина напился до такой степени, что еле передвигался по территории отеля, а его язык заплетался до такой степени, что понять его речь было практически невозможно.

Александр Гобозов поехал с Ольгой Жариковой в отель без камер, чтобы напиться

Стоит отметить, что Александр позиционирует себя как человека, который давно уже бросил пить и ведет здоровый образ жизни, дабы показать своему маленькому сыну правильный пример. И под присмотром многочисленных телекамер он действительно соответствовал придуманному образу.

Однако путешествие в отель без камер показало, что на самом деле Гобозов до сих пор не отказался от выпивки, а значит он совсем не изменился.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:02
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