Александр Гобозов поехал с Ольгой Жариковой в отель без камер, чтобы напиться

В итоге мужчина выслушал причитания от Алианы, а Оля, ради которой был организован выезд, осталась недовольна тем, как прошел вечер.А дело в том, что, как и говорила Устиненко, Гобозов отправился не мириться с Жариковой, а напиться. Если Оля еще надеялась на примирение, то Саша даже не поднимал эту тему и с головой ушел в развлечения.Об этом свидетельствуют многочисленные Stories, которые снимала участница. На видео было видно, что мужчина напился до такой степени, что еле передвигался по территории отеля, а его язык заплетался до такой степени, что понять его речь было практически невозможно.Стоит отметить, что Александр позиционирует себя как человека, который давно уже бросил пить и ведет здоровый образ жизни, дабы показать своему маленькому сыну правильный пример. И под присмотром многочисленных телекамер он действительно соответствовал придуманному образу.Однако путешествие в отель без камер показало, что на самом деле Гобозов до сих пор не отказался от выпивки, а значит он совсем не изменился.