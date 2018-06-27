В Екатеринбурге новые владельцы ресторана решили провести обряд изгнания злых духов из-за неудач предшественников

До этого момента многие бизнесмены обанкротились, пока занимали территорию площадки. “Вкус улиц” станет следующим местом отдыха для горожан, но люди хотят немного изменить ситуацию в лучшую сторону. Они планируют разжечь печь и бросить в огонь осиновые поленья.Затем посетители ресторана получат на память чеснок, а также смогут сделать селфи на фоне магического круга. Перед этим люди напишут добрые заклинания, а обереги защитят гостей от проделок темных сил.