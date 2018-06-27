В Екатеринбурге новые владельцы ресторана решили провести обряд изгнания злых духов из-за неудач предшественников
В Екатеринбурге новые владельцы ресторана решили провести обряд изгнания злых духов из-за неудач предшественников. На таком мероприятии первого июля могут присутствовать все горожане.
До этого момента многие бизнесмены обанкротились, пока занимали территорию площадки. “Вкус улиц” станет следующим местом отдыха для горожан, но люди хотят немного изменить ситуацию в лучшую сторону. Они планируют разжечь печь и бросить в огонь осиновые поленья.
Затем посетители ресторана получат на память чеснок, а также смогут сделать селфи на фоне магического круга. Перед этим люди напишут добрые заклинания, а обереги защитят гостей от проделок темных сил.