Компания Proton выпустит перелицованную версию Geely Atlas

Компания Geely в прошлом году купила 49,9 процента акций Proton и 51 процент акций Lotus. Новые модели от Lotus будут представлены в 2020 году, а паркетник от Proton презентуют значительно раньше.Предсерийная версия нового кроссовера от Proton была представлена недавно на фотографиях. Судя по снимкам, новый автомобиль будет представлять собой перелицованную версию Geely Atlas 2018 года.По предварительным данным, в подкапотном пространстве нового кроссовера будет установлен 4-цилиндровый агрегат ёмкостью 1,8 литра генерирующий 184 лошадиные силы. На пару с двигателем будет работать 6-скоростная «механика» или «автомат». Также автомобиль будет комплектоваться системой полного или переднего привода.Новинка появится в продаже на рынке Малайзии следующей осенью.