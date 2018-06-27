АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Войны исчезнувших цивилизаций с пришельцами отбросили человечество в каменный век
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

Британка шокировала людей занятиями йогой на обрыве 60-метровой скалы

Британка шокировала людей занятиями йогой на обрыве 60-метровой скалы. Инцидент произошел на территории парка Саут-Даунс и был запечатлен свидетелями события на камеру.

Меловое природное образование часто становится виновником гибели туристов из-за мягкого состава почвы. Но женщина не обратила внимания на такие нюансы, решив выбрать для упражнений опасное место. Фотограф, следивший за развитием событий, отметил, что стал еще больше сомневаться в здравомыслии любителей экстрима.

Британка шокировала людей занятиями йогой на обрыве 60-метровой скалы


Британка сделала стойку на краю, пребывая в расслабленном состоянии, чего нельзя было сказать о зрителях. Ее асаны отличались твердостью, да и сама особа не обращала внимания на природное чудо, способное обрушиться в любой момент.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Автомобиль 4ЕJAC iEV6E получил два электрических
Эксперты: Стоимость соцсети Instagram может
Исследователи идентифицировали ключевой белок,
В Литве случайно нашли древний клад
Беспилотный автомобиль Roborace впервые
В РФ 69,5% рынка LCV занято отечественными марками
Эксперты обнаружили движущийся в унисон с земной
Ученые рассказали, почему сковородки и кастрюли
Жители Забайкалья были поражены видом черного
Сверхбыстрый НЛО пролетел над Буффало, Нью-Йорк
Поверхность Марса затвердела раньше земной,
Движение рисунка на Туринской плащанице может
Илон Маск рассказал о будущем пикапе Tesla
57-летний Дэвид Духовны подогрел слухи о романе с
Модель сайз-плюс Тесс Холидей разделась для
Леди Гага похвасталась подтянутой фигурой
Ольга Бузова удивила фанатов косыми глазами и
Компания Audi презентовала обновленные седан A4 и
Исследователи заметили НЛО белого цвета на фото
Сверхъестественная активность полтергейста
«GM-АвтоВАЗ» с первого июля повышает цены на все
Ученые: Астероид Vesta 16 июля будет пролетать
Facebook сворачивает проект по выпуску
Ученые: Лазерная указка может навсегда лишить
В Абакане водитель похитил светофор на своей
Ученые: Пшеничные колоски могут стать причиной
Ольга Бузова неудачным фотошопом рук испугала
В компании Volvo рассказали о первом электромобиле
В Сети показали новый LADA Samara Cross
Пользователи Instagram считают, что Ольга Орлова
Просмотреть все новости