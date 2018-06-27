Британка шокировала людей занятиями йогой на обрыве 60-метровой скалы

Меловое природное образование часто становится виновником гибели туристов из-за мягкого состава почвы. Но женщина не обратила внимания на такие нюансы, решив выбрать для упражнений опасное место. Фотограф, следивший за развитием событий, отметил, что стал еще больше сомневаться в здравомыслии любителей экстрима.Британка сделала стойку на краю, пребывая в расслабленном состоянии, чего нельзя было сказать о зрителях. Ее асаны отличались твердостью, да и сама особа не обращала внимания на природное чудо, способное обрушиться в любой момент.