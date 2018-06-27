Еда поедаемая необычным способом доставляет больше удовольствия

Общий состав добровольцев составил 68 человек, разделенных на две группы. Первая традиционно использовала руки для поедания попкорна, а вторая использовала палочки для еды. Итоги проведенного эксперимента показали, что второй группой продемонстрированы чувства большего наслаждения от подобного процесса еды. Объясняется все тем, что поедая угощение палочками, каждым участником исследования уделялось больше внимания и заинтересованности к подобному нестандартному поведению, что увлекало и вызвало от самого процесса приема пищи удовольствие. Чего не скажешь про первую группу участников.Результаты опыта были закреплены оценками удовольствия от подобных необычных вариантов, пить воду, для этого глотки делались разным способом, и просматривать видео, используя очки не обычно, например - стоя на голове. Результаты всех забавных методов сопровождались повышением удовольствия от самого процесса, в сравнении с участниками контрольной группы участников.