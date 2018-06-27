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Новая избранница бывшего Виктории Бони оказалась очень раскрепощенной девушкой

После того, как публика оклемалась после новости о расставании бизнесмена Алекса Смерфита и экс-участницы телепроекта «Дом-2» Виктории Бони, в Сети стало появляться множество слухов о новых избранницах молодого человека.

Однако около месяца назад стало известно о том, что ирландский миллионер встречается с моделью Тейлор Говард. Многие поклонники Смерфита отметили, что его девушка очень красивая, а на днях они заявили, что она еще и раскрепощенная.

Новая избранница бывшего Виктории Бони оказалась очень раскрепощенной девушкой

Все дело в том, что в своем микроблоге Говард разместила снимок, на котором позирует абсолютно голой в душе, размещенном на улице.

«Алекс хороший фотограф, да?», - подписала публикацию она.

Новая избранница бывшего Виктории Бони оказалась очень раскрепощенной девушкой

Стоит отметить, что фотография быстро набрала огромное количество отметок «Мне нравится», а также комментариев, в которых одни раскритиковали девушку за излишнюю откровенность, а другие оценили ее безупречную фигуру и обсудили ее роман со Смерфитом.

Сам же бизнесмен пока никак не прокомментировал разговоры о новом романе.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:33
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