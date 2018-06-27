Новая избранница бывшего Виктории Бони оказалась очень раскрепощенной девушкой

«Алекс хороший фотограф, да?», - подписала публикацию она.

Однако около месяца назад стало известно о том, что ирландский миллионер встречается с моделью Тейлор Говард. Многие поклонники Смерфита отметили, что его девушка очень красивая, а на днях они заявили, что она еще и раскрепощенная.Все дело в том, что в своем микроблоге Говард разместила снимок, на котором позирует абсолютно голой в душе, размещенном на улице.Стоит отметить, что фотография быстро набрала огромное количество отметок «Мне нравится», а также комментариев, в которых одни раскритиковали девушку за излишнюю откровенность, а другие оценили ее безупречную фигуру и обсудили ее роман со Смерфитом.Сам же бизнесмен пока никак не прокомментировал разговоры о новом романе.