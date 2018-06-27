Проблемы с ногами могут указывать на болезни человека - Медики

Желтые ногти являются показателями грибковой инфекции, а холодные конечности часто бывают у людей, страдающих диабетом, затрудняющим кровообращение. Сухость или трещины тоже возникают из-за сбоев в организме.Они также могут появляться при гиперкератозе из-за излишней толщины кожи. Тогда слои теряют эластичность, но еще данные симптомы связаны с экземой, псориазом или дерматитом.