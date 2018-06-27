Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 1 июля выйдет на рынок

На фотографиях рестайлинговый внедорожник Mitsubishi Pajero IV для китайского рынка изображён с другой решёткой радиатора. Спереди особых изменений больше не видно, а также остаётся загадкой, какие обновления получит корма автомобиля.Что касается салона и силового агрегата обновлённого внедорожника, то здесь изменений не предвидится. Под капотом Mitsubishi Pajero IV будет установлен бензиновый двигатель V6 объёмом 3,0 литра производительностью 174 лошадиные силы, его работа осуществляется на пару с автоматической трансмиссией на 5 диапазонов. Комплектуется автомобиль полноприводной системой.О стоимости рестайлингового внедорожника Mitsubishi Pajero IV пока информации нет.