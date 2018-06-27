Ученые: Мембрана яичной скорлупы может использоваться для заживления ран
Ученые выяснили, что мембрана яичной скорлупы может использоваться для заживления ран. Она отделяется от нее, после чего измельчается и высушивается.
Затем полученной пленкой покрывается поврежденное место, после чего можно наложить бинт. Данный метод лечения подходит к любому типу раны и может быстро восстановить здоровье человека. Открытые аналоги сложно лечить, а также процедуры часто связаны с большими затратами пациентов.
Потому яйцо стало самым доступным способом, потому что белок мембраны позитивно воздействует на кожу и помогает заживлению. Ученые подчеркнули, что нельзя использовать утиные аналоги, потому что там есть инфекция.