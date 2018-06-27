АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Войны исчезнувших цивилизаций с пришельцами отбросили человечество в каменный век
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

Активисты Тамбова добиваются отмены закупки дорогостоящих авто

Тамбовское областное учреждение планирует потратить 8 500 000 рублей для закупки новых транспортных средств. Покупка в данном случае будет осуществляться благодаря бюджетным средствам.

Активисты Тамбова добиваются отмены закупки дорогостоящих авто


У активистов Общероссийского народного фронта, вызвало удивление, что учреждение планирует приобрести не просто авто, а транспортные средства высокого класса. Организацией запрошены автомобили с массой функций, без которых можно вполне обойтись. Планируется закупка трех транспортных средств по 1 420 000 рублей и два авто за 2 000 083 рублей каждый. Общественники в данном случае возмущены таким раскладом, так как в Тамбове очень много проблем, решить которые помогут немалые средства. На покупку нецелесообразно тратить 8 500 000 рублей.

В данном случае срочного ремонта требуют автодороги, расселение людей из домов в аварийном состоянии, проблемы со свалками. Это всё требует немедленного вмешательства, однако чиновники выбирают авто. Активисты ОНФ пытаются добиться отмены закупки данных ТС.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Автомобиль 4ЕJAC iEV6E получил два электрических
Эксперты: Стоимость соцсети Instagram может
Исследователи идентифицировали ключевой белок,
В Литве случайно нашли древний клад
Беспилотный автомобиль Roborace впервые
В РФ 69,5% рынка LCV занято отечественными марками
Эксперты обнаружили движущийся в унисон с земной
Ученые рассказали, почему сковородки и кастрюли
Жители Забайкалья были поражены видом черного
Сверхбыстрый НЛО пролетел над Буффало, Нью-Йорк
Поверхность Марса затвердела раньше земной,
Движение рисунка на Туринской плащанице может
Илон Маск рассказал о будущем пикапе Tesla
57-летний Дэвид Духовны подогрел слухи о романе с
Модель сайз-плюс Тесс Холидей разделась для
Леди Гага похвасталась подтянутой фигурой
Ольга Бузова удивила фанатов косыми глазами и
Компания Audi презентовала обновленные седан A4 и
Исследователи заметили НЛО белого цвета на фото
Сверхъестественная активность полтергейста
«GM-АвтоВАЗ» с первого июля повышает цены на все
Ученые: Астероид Vesta 16 июля будет пролетать
Facebook сворачивает проект по выпуску
Ученые: Лазерная указка может навсегда лишить
В Абакане водитель похитил светофор на своей
Ученые: Пшеничные колоски могут стать причиной
Ольга Бузова неудачным фотошопом рук испугала
В компании Volvo рассказали о первом электромобиле
В Сети показали новый LADA Samara Cross
Пользователи Instagram считают, что Ольга Орлова
Просмотреть все новости