Активисты Тамбова добиваются отмены закупки дорогостоящих авто

У активистов Общероссийского народного фронта, вызвало удивление, что учреждение планирует приобрести не просто авто, а транспортные средства высокого класса. Организацией запрошены автомобили с массой функций, без которых можно вполне обойтись. Планируется закупка трех транспортных средств по 1 420 000 рублей и два авто за 2 000 083 рублей каждый. Общественники в данном случае возмущены таким раскладом, так как в Тамбове очень много проблем, решить которые помогут немалые средства. На покупку нецелесообразно тратить 8 500 000 рублей.В данном случае срочного ремонта требуют автодороги, расселение людей из домов в аварийном состоянии, проблемы со свалками. Это всё требует немедленного вмешательства, однако чиновники выбирают авто. Активисты ОНФ пытаются добиться отмены закупки данных ТС.