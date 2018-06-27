Житель Южной Кореи запечатлел на камеру “сизый” НЛО

Он своей формой напоминал большие пористые облака, но расположение корабля пришельцев удивило экспертов, предположивших, что эти существа решили атаковать страну. Пользователи сетей тоже не сомневаются в планах гуманоидов, хотя скептики заговорили об обычном природном процессе.Пока ученые не комментируют ситуацию, а НЛО продолжают поражать своим видом людей в других местах планеты. После фиолетового свечения в Аризоне, специалисты нашли секретную базу пришельцев на аргентинском острове. Местные жители переживают за свою жизнь, но пока невозможно доказать, как космические гости влияют на землян.