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Житель Южной Кореи запечатлел на камеру “сизый” НЛО

Житель Южной Кореи запечатлел на камеру “сизый” НЛО. Необычный внеземной объект в Чеджу сразу привлек к себе внимание исследователей с разных стран мира.

Он своей формой напоминал большие пористые облака, но расположение корабля пришельцев удивило экспертов, предположивших, что эти существа решили атаковать страну. Пользователи сетей тоже не сомневаются в планах гуманоидов, хотя скептики заговорили об обычном природном процессе.

Житель Южной Кореи запечатлел на камеру “сизый” НЛО


Пока ученые не комментируют ситуацию, а НЛО продолжают поражать своим видом людей в других местах планеты. После фиолетового свечения в Аризоне, специалисты нашли секретную базу пришельцев на аргентинском острове. Местные жители переживают за свою жизнь, но пока невозможно доказать, как космические гости влияют на землян.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:40
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