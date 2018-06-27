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Ученые назвали УЗИ добровольной мутацией из-за негативного воздействия на организм будущего ребенка

Данная процедура стала настоящей сенсацией прошлого века, так как помогала родителям узнать пол будущего ребенка. Сейчас ученые назвали УЗИ добровольной мутацией из-за негативного воздействия на его организм.

Несмотря на научное достижение, детская патология после рождаемости увеличилась, а генетики выяснили, что ультразвук блокирует клетки головного мозга плода. Это приводит к появлению на свет аутистов, переживших перемещение нейронов в полушариях во время обследования.

Ученые назвали УЗИ добровольной мутацией из-за негативного воздействия на организм будущего ребенка


Также ДНК детей подвергается серьезной деформации из-за разрушения структуры клеток. Если такая ситуация продолжится, следующие поколения будут рождаться с мутацией, после чего человечество может просто исчезнуть или стать новым видом. Медики не спешат отказываться от способа, приносящего им большую прибыль, но он опасен для здоровья.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:20
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