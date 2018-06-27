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Елена Проклова решила выгнать бывшего избранника Андрея Тришина из загородного дома

Поклонники актрисы были шокированы, узнав новости о разводе с избранником, но пара продолжала жить в загородном доме после решения суда. Сейчас Елена Проклова решила выгнать отсюда Андрея Тришина, но пока не комментирует ситуацию.

Звезда родила последнему супругу дочку, а также 30 лет наслаждалась счастливой семейной жизнью в поселке Жостово. Пара ездила вместе на охоту и разводила карпов в пруду, вот только потом журналисты узнали о разных интересах людей. Оказалось, что Елена Проклова была главным добытчиком в доме, а потому узнала о любовнице бизнесмена.

Елена Проклова решила выгнать бывшего избранника Андрея Тришина из загородного дома


Он не хочет выезжать из этого места, однако звезда решила настоять на своем и уже подала судебный иск. Согласно контракту, это ее собственность, а мужчина имеет свои объекты.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:00
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