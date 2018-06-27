Елена Проклова решила выгнать бывшего избранника Андрея Тришина из загородного дома

Звезда родила последнему супругу дочку, а также 30 лет наслаждалась счастливой семейной жизнью в поселке Жостово. Пара ездила вместе на охоту и разводила карпов в пруду, вот только потом журналисты узнали о разных интересах людей. Оказалось, что Елена Проклова была главным добытчиком в доме, а потому узнала о любовнице бизнесмена.Он не хочет выезжать из этого места, однако звезда решила настоять на своем и уже подала судебный иск. Согласно контракту, это ее собственность, а мужчина имеет свои объекты.