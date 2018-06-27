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Любимое платье Ольги Бузовой подписчики назвали «ночнушкой»

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова очень любит своих подписчиков и рассказывает им обо всем, что происходит в ее жизни, о своих чувствах и переживаниях, о своих мечтах. И тем нравится такая открытость, поэтому у девушки так много поклонников.

К примеру, вчера она опубликовала снимок, на котором позировала в легком коротком платье собственного бренда.

Любимое платье Ольги Бузовой подписчики назвали «ночнушкой»

В подписи теледива написала, что настроение ее души – любовь, а потому она готова к новым знакомствам, встречам и приключениям. Также Оля отметила, что ее фанаты могут приобрести такое же платье как у нее на официальной странице бренда Olga Buzova Design.

Однако не многие пользователи Сети смогли понять, что именно Бузова хотела сказать своей новой публикацией – рассказать о своем романтическом настроении или прорекламировать платье, которое, по их мнению, очень похоже на ночнушку.

Любимое платье Ольги Бузовой подписчики назвали «ночнушкой»

Стоит сказать, что такие ассоциации у поклонников были вызваны тем, что платье имеет приятный бирюзовый цвет, тонкие бретели и рюши на груди.

Однако несмотря на это, многим понравилось то, как выглядит ведущая телепроекта «Дом-2», по их мнению, в том наряде Оля похожа на маленькую, хрупкую девочку, что очень нравится современным мужчинам.

Любимое платье Ольги Бузовой подписчики назвали «ночнушкой»
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 10:45
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