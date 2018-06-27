Любимое платье Ольги Бузовой подписчики назвали «ночнушкой»

К примеру, вчера она опубликовала снимок, на котором позировала в легком коротком платье собственного бренда.В подписи теледива написала, что настроение ее души – любовь, а потому она готова к новым знакомствам, встречам и приключениям. Также Оля отметила, что ее фанаты могут приобрести такое же платье как у нее на официальной странице бренда Olga Buzova Design.Однако не многие пользователи Сети смогли понять, что именно Бузова хотела сказать своей новой публикацией – рассказать о своем романтическом настроении или прорекламировать платье, которое, по их мнению, очень похоже на ночнушку.Стоит сказать, что такие ассоциации у поклонников были вызваны тем, что платье имеет приятный бирюзовый цвет, тонкие бретели и рюши на груди.Однако несмотря на это, многим понравилось то, как выглядит ведущая телепроекта «Дом-2», по их мнению, в том наряде Оля похожа на маленькую, хрупкую девочку, что очень нравится современным мужчинам.