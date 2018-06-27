Vulture составило список самых гейских фильмов Marvel

Первое место в топе занял фильм «Тор: Рагнарек». По словам представителей Vulture, третья часть франшизы заняла первое место из-за обнаженных сцен с Халком, а также стрижки Тора. Помимо этого выделяется использование голубой помады у актера Джеффа Голдблюма. Персонаж актрисы Тессы Томпсон тоже повлиял на решение жюри.На втором месте оказался фильм «Стражи Галактики». Третья строчка досталась проекту «Первый Мститель: Другая война». Четвертое место было отдано еще одной картине из франшизы про бога Тора. Речь идет о второй части «Тор-2: Царство тьмы».