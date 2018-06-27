АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Войны исчезнувших цивилизаций с пришельцами отбросили человечество в каменный век
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

Vulture составило список самых гейских фильмов Marvel

Представители издания Vulture составили интересный рейтинг, в рамках которого были указаны самые гейские фильмы киновселенной Marvel. Стоит отметить, что в списке оказались только те картины, которые относятся к Мстителям. При оценке картин учитывалось только мнение авторов данного рейтинга.

Vulture составило список самых гейских фильмов Marvel


Первое место в топе занял фильм «Тор: Рагнарек». По словам представителей Vulture, третья часть франшизы заняла первое место из-за обнаженных сцен с Халком, а также стрижки Тора. Помимо этого выделяется использование голубой помады у актера Джеффа Голдблюма. Персонаж актрисы Тессы Томпсон тоже повлиял на решение жюри.

На втором месте оказался фильм «Стражи Галактики». Третья строчка досталась проекту «Первый Мститель: Другая война». Четвертое место было отдано еще одной картине из франшизы про бога Тора. Речь идет о второй части «Тор-2: Царство тьмы».
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Активисты Тамбова добиваются отмены закупки
Александра Черно решила стать блондинкой
Житель Южной Кореи запечатлел на камеру “сизый”
Жители Воронежа были напуганы свечением в небе и
В The Guardian назвали пять лучших фильмов первой
Андрей Черкасов уверен, что Андрей Гобозов
В Сети появился второй трейлер к фильму «Хищник»
Елена Проклова решила выгнать бывшего избранника
Vulture составило список самых гейских фильмов
Сергей Шнуров после развода почувствовал себя
Компании Uber вернули лицензию для работы в
Курбан Омаров опубликовал топ женских поводов для
Завершена работа над сценарием третьей части
Жители Псковской области сделали фото призрачных
ОАК стала крупнейшим поставщиком самолетов
Виктория Дайнеко нашла общий язык с бывшим
Поклонники раскритиковали наряды Яны Рудковской и
Британская пенсионерка пришла на свадьбу с
Виктория Романец активно избавляется от ошибки
Певица МакSим может оставить сцену из-за проблем
Доярка и ее подруга из Краснодарского края
Ученые назвали УЗИ добровольной мутацией из-за
Еще одна участница «Дома-2» имеет эскортное
Алан Дзагоев начал тренироваться в общей группе
Ученые определили причины обращения по фамилии к
Врачи предупреждают Алену Рапунцель об угрозе ее
Большинство российских школ непригодны для
Правильный выбор овощей и фруктов поможет людям
Альянс PSA Group представил новые грузовые
Вместо Ольги Васильевны и Татьяны Владимировны на
Просмотреть все новости