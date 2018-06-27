Ученые нашли в Шестаково фрагмент кости крупного динозавра

Предварительный анализ показал, что найденный фрагмент кости гигантского динозавра, скорее всего, принадлежит зауроподу. По предварительным оценкам специалистов, это часть скелета крупного хищного динозавра, относящегося к растительноядным представителям.Вся экспедиционная группа уверена в верности своих предположений, а так же утверждает, что в Шестаково действительно водились и успешно эволюционировали динозавры. Последние находки, по масштабности приравненные к настоящему открытию, датируются далеким 1953 годом. Тем не менее, в Шестаково были найдены ископаемые скелеты динозавров, определенные, как массовое захоронение, произошло это в 2014 году.Известно, что обитали завроподы на территории всех континентов, начиная с начала исторического Юрского периода. Учеными доказано, что у самого крупного представителя в данном классе, длина тела составляла примерно 36 метров. Интересный факт представлен тем, что самцы привлекали «женский пол» хлесткими звуками, издаваемыми ударами о землю. Выбирала самка только самого «громкого» спутника жизни.