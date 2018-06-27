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Ученые нашли в Шестаково фрагмент кости крупного динозавра

Сотрудники краеведческого музея Кемеровской области, сделали уникальное открытие. В деревне, на территории Кузнецкого угольного бассейна, историками найден артефакт, представленный частью кости динозавра. Скрывалась находка под слоем трехметровых меловых отложений.

Предварительный анализ показал, что найденный фрагмент кости гигантского динозавра, скорее всего, принадлежит зауроподу. По предварительным оценкам специалистов, это часть скелета крупного хищного динозавра, относящегося к растительноядным представителям.
Ученые нашли в Шестаково фрагмент кости крупного динозавра


Вся экспедиционная группа уверена в верности своих предположений, а так же утверждает, что в Шестаково действительно водились и успешно эволюционировали динозавры. Последние находки, по масштабности приравненные к настоящему открытию, датируются далеким 1953 годом. Тем не менее, в Шестаково были найдены ископаемые скелеты динозавров, определенные, как массовое захоронение, произошло это в 2014 году.

Известно, что обитали завроподы на территории всех континентов, начиная с начала исторического Юрского периода. Учеными доказано, что у самого крупного представителя в данном классе, длина тела составляла примерно 36 метров. Интересный факт представлен тем, что самцы привлекали «женский пол» хлесткими звуками, издаваемыми ударами о землю. Выбирала самка только самого «громкого» спутника жизни.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:40
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