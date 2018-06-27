Жители Воронежа были напуганы свечением в небе и нашествием НЛО

Свидетели события говорили, что ночью проснулись от яркого сияния, после чего обратили внимание на объекты черного цвета, которые хорошо были видны на фоне лучей. Многие люди тогда не сомневались, что увидели НЛО, исследующие территорию города.Корабли пришельцев двигались без шума, но предпочитали не показываться на глаза землянам, скрываясь за защитной маскировкой. Пока эксперты проверяют информацию, а скептики сразу предположили, что горожане перепутали природные явления с визитом внеземных существ.