В The Guardian назвали пять лучших фильмов первой половины 2018 года

Напомним, что в основе сюжета лежит история о миллиардере, внука которого было похищено. За него попросили немалый выкуп, но богатей даже и не думал его выплачивать.Второе место отдали фильму российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Фильм тоже имеет глубокий философский смысл, поскольку показывает непростую семейную жизнь одной пары, у которой есть сын. Родители сильно погружаются в свои собственные проблемы, и в итоге мальчик сбегает из дому. Затем родители вместе начинают его искать.Третья строчка отдана кинокомиксу «Черная пантера». Четвертая строка осталась за драмой «Тоня против всех», в которой главную роль сыграла Марго Робби. После этой картины идет проект под названием «Леди Берд» режиссера Греты Гервинг.