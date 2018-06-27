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В The Guardian назвали пять лучших фильмов первой половины 2018 года

Представители издания The Guardian составили пятерку лучших фильмов, которые были выпущены в первой половине текущего года. Таким образом, на первом месте была указана картина режиссера Ридли Скотта под названием «Все деньги мира».

В The Guardian назвали пять лучших фильмов первой половины 2018 года


Напомним, что в основе сюжета лежит история о миллиардере, внука которого было похищено. За него попросили немалый выкуп, но богатей даже и не думал его выплачивать.

Второе место отдали фильму российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Фильм тоже имеет глубокий философский смысл, поскольку показывает непростую семейную жизнь одной пары, у которой есть сын. Родители сильно погружаются в свои собственные проблемы, и в итоге мальчик сбегает из дому. Затем родители вместе начинают его искать.

Третья строчка отдана кинокомиксу «Черная пантера». Четвертая строка осталась за драмой «Тоня против всех», в которой главную роль сыграла Марго Робби. После этой картины идет проект под названием «Леди Берд» режиссера Греты Гервинг.
 
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:20
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