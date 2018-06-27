В Сети появился второй трейлер к фильму «Хищник»

Известно, что режиссером новой картины стал Шейн Блэйк. Он ранее работал в первом проекте франшизы. В первой части Блэйк сыграл одну из главных ролей. По словам режиссера, его вдохновили такие мастера фантастических триллеров как Ридли Скотт и Стивен Спилберг. В первую очередь он обращал внимание на картины «Чужой» и «Близкие контакты третьей степени».В новом фильме про Хищника снимутся такие актеры как Ивонн Страховски, Оливия Манн и Джейкоб Трамбле.В основе сюжета лежит история отставного морского пехотинца, который пытается доказать общественности, что внеземная разумная жизнь не так уж и дружелюбна как этого бы хотелось людям. Позже окажется, что его сын-аутист обладает способностью, которая повергнет в шок отца.