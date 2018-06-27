АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Войны исчезнувших цивилизаций с пришельцами отбросили человечество в каменный век
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

В Сети появился второй трейлер к фильму «Хищник»

В сети Интернет был опубликован второй официальный трейлер нового фильма «Хищник». На территории России картина должна появиться будущей осенью.

В Сети появился второй трейлер к фильму «Хищник»


Известно, что режиссером новой картины стал Шейн Блэйк. Он ранее работал в первом проекте франшизы. В первой части Блэйк сыграл одну из главных ролей. По словам режиссера, его вдохновили такие мастера фантастических триллеров как Ридли Скотт и Стивен Спилберг. В первую очередь он обращал внимание на картины «Чужой» и «Близкие контакты третьей степени».



В новом фильме про Хищника снимутся такие актеры как Ивонн Страховски, Оливия Манн и Джейкоб Трамбле.

В основе сюжета лежит история отставного морского пехотинца, который пытается доказать общественности, что внеземная разумная жизнь не так уж и дружелюбна как этого бы хотелось людям. Позже окажется, что его сын-аутист обладает способностью, которая повергнет в шок отца.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Активисты Тамбова добиваются отмены закупки
Александра Черно решила стать блондинкой
Житель Южной Кореи запечатлел на камеру “сизый”
Жители Воронежа были напуганы свечением в небе и
В The Guardian назвали пять лучших фильмов первой
Андрей Черкасов уверен, что Андрей Гобозов
В Сети появился второй трейлер к фильму «Хищник»
Елена Проклова решила выгнать бывшего избранника
Vulture составило список самых гейских фильмов
Сергей Шнуров после развода почувствовал себя
Компании Uber вернули лицензию для работы в
Курбан Омаров опубликовал топ женских поводов для
Завершена работа над сценарием третьей части
Жители Псковской области сделали фото призрачных
ОАК стала крупнейшим поставщиком самолетов
Виктория Дайнеко нашла общий язык с бывшим
Поклонники раскритиковали наряды Яны Рудковской и
Британская пенсионерка пришла на свадьбу с
Виктория Романец активно избавляется от ошибки
Певица МакSим может оставить сцену из-за проблем
Доярка и ее подруга из Краснодарского края
Ученые назвали УЗИ добровольной мутацией из-за
Еще одна участница «Дома-2» имеет эскортное
Алан Дзагоев начал тренироваться в общей группе
Ученые определили причины обращения по фамилии к
Врачи предупреждают Алену Рапунцель об угрозе ее
Большинство российских школ непригодны для
Правильный выбор овощей и фруктов поможет людям
Альянс PSA Group представил новые грузовые
Вместо Ольги Васильевны и Татьяны Владимировны на
Просмотреть все новости