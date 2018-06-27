Татьяна Мусульбес уменьшила грудь в прямом эфире

«Из-за большой груди у меня постоянно болит спина, не могу полноценно заниматься спортом и с большим трудом нахожу нижнее белье и купальники, так как объем спины маленький, а грудь большая», - рассказывала она.

Все дело в том, что вчера состоялась долгожданная операция по уменьшению груди с 6 размера до 3-го. Причем проходила она в прямом эфире и транслировалась на официальной странице журнала «Дом-2» в Instagram, а также на одном из сайтов, посвященном телестройке.Напомним, что девушка давно мечтала уменьшить свой бюст, поскольку он доставлял ей множество проблем.Сейчас все уже позади. Маммопластика прошла успешно и, по словам хирурга, Таня полностью восстановится за 3 – 4 недели, то есть до свадьбы успеет, как она и хотела.Стоит отметить, что зрители реалити-шоу уверены, что операцию Мусульбес провели бесплатно, хотя сама она называла ее стоимость – 300-400 тысяч рублей.