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Татьяна Мусульбес уменьшила грудь в прямом эфире

Ни для кого не секрет, что за хороший гонорар или бесплатные услуги большинство участников телепроекта «Дом-2» готовы практически на все. Однако Татьяна Мусульбес превзошла многих из них.

Все дело в том, что вчера состоялась долгожданная операция по уменьшению груди с 6 размера до 3-го. Причем проходила она в прямом эфире и транслировалась на официальной странице журнала «Дом-2» в Instagram, а также на одном из сайтов, посвященном телестройке.

Татьяна Мусульбес уменьшила грудь в прямом эфире

Напомним, что девушка давно мечтала уменьшить свой бюст, поскольку он доставлял ей множество проблем.

«Из-за большой груди у меня постоянно болит спина, не могу полноценно заниматься спортом и с большим трудом нахожу нижнее белье и купальники, так как объем спины маленький, а грудь большая», - рассказывала она.

Татьяна Мусульбес уменьшила грудь в прямом эфире

Сейчас все уже позади. Маммопластика прошла успешно и, по словам хирурга, Таня полностью восстановится за 3 – 4 недели, то есть до свадьбы успеет, как она и хотела.

Стоит отметить, что зрители реалити-шоу уверены, что операцию Мусульбес провели бесплатно, хотя сама она называла ее стоимость – 300-400 тысяч рублей.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 09:55
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