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Компании Uber вернули лицензию для работы в Лондоне

Американской службе вызова такси с помощью интернет Uber разрешено работать в Лондоне. Данная компания получила с испытательным сроком новую лицензию, однако при условии, что ею будут соблюдаться пункты соглашения.

Компании Uber вернули лицензию для работы в Лондоне


В суде отмечают, что политика компании Uber сейчас изменилась к лучшему. Сервис теперь может работать на территории Англии. Лицензионное соглашение заключили на срок пятнадцать месяцев. Власти Лондона в прошлом году отказали Uber в вопросе продления лицензии. Таким образом, Uber после 30 сентября прошлого года покинула лондонский рынок. Представители транспортного ведомства TfL - Transport For London отмечают, что компания Uber показала довольно низкий уровень ответственности. Это сказывается на безопасности общества.

Лицензию также отозвали вследствие оплаты услуг «в черную». Uber теперь должна сообщать TfL касательно своей работы, жалоб, которые касаются безопасности перевозок пассажиров. Представители фирмы каждые шесть месяцев обязуются предоставлять отчет касательно проведения проверок.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30
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